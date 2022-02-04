انطلاق المسح الميداني في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لاكتشاف وحفظ كنوز المحمية الطبيعية

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية مشروع المسح الميداني الذي سيغطي 40% من مساحة المحمية، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من ناحية طبيعة التعاون فيه.

ومن خلال هذا المشروع، تم تطبيق دراسة ميدانية بمشاركة طلاب كلية العلوم بجامعة تبوك للقيام بشكل أساسي في عملية المسح بإشراف الكادر الأكاديمي بالجامعة وخبراء البيئة من الهيئة.

ويهدف المشروع للحصول على بيانات أساسية تسمح بالتخطيط السليم للمشاريع المستقبلية ومن أهمها مشاريع إعادة تأهيل النباتات المحلية المهددة والحفاظ على الحياة الفطرية من خلال تبني منهجية الـ Landscape Design، بما يحقق التقسيم السليم للأراضي والأنشطة داخل المحمية.

وتكون بداية مشروع المسح من خلال تمكين المجتمعات والمنشآت العلمية، حيث أقامت جامعة تبوك ورش عمل لطاقم المسح من الطلاب وتدريبهم لعمليات المسح التي يعتمدها خبراء الهيئة.

يذكر أن هذا التعاون بين الهيئة والجامعة يعـد سابقة لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط في مجال التأسيس لنشاط علمي وبحثي مستقبلي متخصص في البحث العلمي لإعطاء العلماء والطلاب فرصة للتطبيق الميداني.