الأسهم الأمريكية تستقر في بداية التعاملات وسط نمو مفاجئ للوظائف يطلق العنان للتضخم

استقر مؤشر داو جونز الصناعي عند بدء التعاملات اليوم بعد أن أظهرت بيانات قفزة غير متوقعة في نمو الوظائف بالولايات المتحدة في يناير، مما أشعل مخاوف من التضخم، وهو ما حد من أثر الدعم الذي قدمته نتائج أعمال أمازون في نهاية أسبوع متقلب.

وبحسب (رويترز) تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 15.4 نقطة بما يعادل 0.04 في المائة إلى 35.095.74 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 5.4 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 4482.79 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 79.7 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 13958.482 نقطة.