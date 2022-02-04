"توشيبا" تدرس تغير خطة انفصالها إلى شركتين بدلا من 3

تدرس شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "توشيبا كورب" تغيير خطتها بتقسيمها إلى شركتين بدلا من ثلاث، حسبما أفادت شبكة "تي في طوكيو" التليفزيونية اليوم.

وذكرت الشبكة نقلا عن مصادر لم تسمها القول إن الشركة تدرس أيضا بيع وحدات عديدة.

وتشير "بلومبرج" إلى أن هذا التغيير سيمثل أحدث حل وسط من جانب توشيبا، في ظل تصاعد الضغوط من المساهمين الرئيسيين، الذين أعربوا عن عدم رضاهم إزاء خطة التقسيم التي تم إعلانها في نوفمبر الماضي.

وأضافت شبكة "تي في طوكيو" أن مجلس إدارة توشيبا سيجتمع مطلع الاسبوع المقبل لتأكيد الخطط الجديدة.

ونوهت الشبكة التليفزيونية اليابانية إلى أن الشركة تستعد لعقد اجتماع لمدة يومين مع المستثمريين لاطلاعهم على هذه الخطة .

وكانت توشيبا قد اقترحت في نوفمبر الماضي خطة تقضي بتقسيم الشركة إلى ثلاث كيانات: البنية التحتية وشرائح الذاكرة والأجهزة. وقال الرئيس التنفيذي ساتوشي تسوناكاوا حينها إنه يعتقد أن تلك الخطة هي الأفضل للشركة والمساهمين.

ولكن بعضا من كبار المساهمين في توشيبا قد رفضوا بشدة هذه الطريقة للتقسيم ، إذ عارضت شركة "ثري دي إنفستمنت بارتنرز بي تي"، ثاني أكبر مالك للأسهم، تلك الخطة وطالبت بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء عليها.

كما دعمت شركة "فارالون كابيتال مانجمنت"، وهي من كبار المساهمين في توشيبا، دعوة شركة "ثري دي إنفستمنت بارتنرز بي تي" إلى التصويت على تلك الخطة.