تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بمعدل يفوق التوقعات

كشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من التوقعات في ديسمبر الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفضت بنسبة شهرية بلغت 3 في المائة في ديسمبر الماضي مقابل زيادة بنسبة واحد بالمئة في نوفمبر السابق عليه.

ويذكر أن هذا هو أول تراجع لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال خمسة أشهر، وتفوق هذه النسبة بفارق كبير تقديرات خبراء الاقتصاد والتي كانت تبلغ سالب نصف في المائة.

ووفقا للألمانية تراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3 في المائة، فيما انخفضت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة أكثر حدة بلغت 2ر5 بالمئة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى اساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 8.2 في المائة في نوفمبر الماضي. وكان من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة سنوية تبلغ 5.1 في المائة.

وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، تراجعت مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 2.8 في المائة شهريا، ولكنها ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 2.6 في المائة.