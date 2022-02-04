الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1805.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المائة إلى 1807.20 دولار.

وقال إيليا سبيفاك الخبير في تداول العملات في ديلي فوركس إنه إذا شجع تقرير الوظائف الأمريكية الميل العام داخل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 في المائة هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس، وفقا لـ"رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1029.49 دولار وصعد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2344.98 دولار.