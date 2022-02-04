الأسهم اليابانية ترتفع وتنهي اليوم بمكاسب قوية .. "نينتندو" يقفز 3.6%

ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية بعد استراحة منتصف تعاملات اليوم، عاكسا اتجاهه بعد جلسة صباحية فاترة، لينهي اليوم بمكاسب قوية أوقفت تراجعا على مدى أربعة أسابيع متتالية.

وأغلق المؤشر نيكي تعاملات اليوم على ارتفاع 0.73 في المائة مسجلا 27439.99 نقطة. وعلى مدى الأسبوع، سجل زيادة نسبتها 2.71 في المائة، وهو أفضل أداء منذ منتصف أكتوبر وذلك بعدما اقتفى أثر تحركات الأسهم في الأسواق العالمية التي علت بعد إعلان الشركات عن مكاسب جيدة بشكل عام وفي مقدمتها الشركات الأمريكية.

وتأثر المتعاملون إيجابا بانتعاشة في التعاملات الآجلة في وول ستريت بدعم مكاسب قوية حققتها شركة أمازون، وهو ما طغى على المخاوف من علو التضخم وتشديد سياسات البنوك المركزية حول العالم، وفقا لـ"رويترز".

وظل القطاع المالي الأفضل أداء على المؤشر نيكي وقفزت أسهم شركاته 0.90 في المائة بعد توقعات بزيادات أكبر في أسعار الفائدة مما رفع عائد السندات وعزز آفاق التوقعات المتعلقة بالعائدات.

وكانت شركات التكنولوجيا ثاني أفضل القطاعات أداء إذ تقدمت بنسبة 0.76 في المائة. وارتفع سهم كونامي القابضة للألعاب الإلكترونية 11.71 في المائة بعد تقرير مشجع عن الأرباح، وهو ما جعلها الأفضل أداء من حيث زيادة النسبة المئوية على مؤشر نيكي. وارتفع سهم نينتندو 3.62 في المائة وعملاق الرقائق طوكيو إلكترون 1.52 في المائة.

وكانت شركة فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو أكبر رابح على المؤشر من حيث النقاط وسجلت ارتفاعا بنسبة 3.56 في المائة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة وأغلق على 1930.56 نقطة، لتبلغ نسبة مكاسبه خلال الأسبوع 2.86 في المائة.