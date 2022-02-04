"أمازون" تضاعف أرباحها رغم نقص اليد العاملة .. 14.3 مليار دولار في الربع الأخير

تجاوزت أرباح أمازون توقعات المستثمرين خلال فترة أعياد نهاية السنة الأساسية رغم تراجع في ربحها التشغيلي بسبب كلفة العمل والصعوبات المرتبطة بشبكة الإمدادات.

وحقق عملاق التجارة الإلكترونية إيرادات قدرها 137.4 مليار دولار كما كان يتوقع في الربع الأخير من السنة الماضية وضاعف أرباحه الصافية لتصل إلى 14.3 مليار على ما جاء في بيان حول الأرباح.

واستفادت الأرباح الصافية بشكل كبير من عودة الاستثمارات بفضل المساهمات في شركة صناعة السيارات "ريفيان" التي طرحت أسهمها في البورصة في نوفمبر.

وقد ارتفعت أسهم شركة أمازون بنسبة 14 في المائة في المبادلات الإلكترونية أمس بعد إقفال بورصة نيويورك إثر يوم شهد تراجعا كبيرا.

وأوضحت الشركة أنها سجلت "أفضل عطلة نهاية أسبوع للتبضع"، في فترة الحسومات الممتدة من بلاك فرايداي إلى سايبر مانداي، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال أندرو ليبسمان المحللل لدى "إي ماركتر" إن "أمازون نجحت في تجاوز التوقعات على صعيد الإيرادات كما الأرباح رغم أن فترة الأعياد كانت أقل حيوية للتجارة الإلكترونية عموما".

وكانت "أمازون" ومقرها في سياتل من كبار الرابحين خلال الجائحة.

فقد دفعت القيود الصحية المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19 المستهلكين الذين كانوا حتى الآن مترددين إلى اللجوء إلى التجارة الإلكترونية بأعداد كبيرة بدءا بأمازون ووعودها بعمليات تسليم سريعة جدا وخدمات تستند على الحوسبة السحابية.