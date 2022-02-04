تراجع الإقبال على المخاطر يدعم الدولار .. والذهب يكسر سلسلة مكاسب 3 أيام

تراجع اليورو قليلا أمس، مع تشديد أسرع من المتوقع للسياسة النقدية لمكافحة التضخم، في حين حصل الدولار على دعم من تراجع الإقبال على المخاطر. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1296 دولار بعد ارتفاعه بنحو 2 في المائة، في الجلسات الثلاث الماضية، وسط توقعات بتشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات 0.06 في المائة إلى 96.088 بعد تراجعه على مدى ثلاثة أيام متتالية. وزاد الجنيه الاسترليني أمام اليورو، لكنه تراجع 0.2 في المائة أمام الدولار. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب أمس ليكسر سلسلة مكاسب ثلاثة أيام، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص، ما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1803.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 كانون الثاني (يناير) عند 1810.86 دولار في الجلسة السابقة.ووفقا لـ"رويترز"، هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1803.70 دولار.وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بشكل طفيف، بينما صمد مؤشر الدولار أمام منافسيه، ما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة إلى المشترين حائزي العملات الأخرى.ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء انخفاض وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.وألمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للتصدي لارتفاع التضخم.ويعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 22.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 1026.51 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2372.15 دولار.وفيما يخص العملات المشفرة، ارتفع سعر العملة المشفرة بيتكوين 0.6 في المائة إلى نحو 37120 دولارا، في حين استقر سعر إيثيريم ثانية أكبر عملة مشفرة في العالم عند 2683 دولارا.