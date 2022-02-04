وول ستريت توقف مسيرة صعود 4 جلسات بضغط من شركات التقنية

أوقفت وول ستريت سلسلة مكاسب على مدى أربع جلسات اليوم ، مع إغلاق جميع المؤشرات الثلاثة على انخفاض عقب توقعات مخيبة للآمال من ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، مما هوى بأسهمها وأوقف الانتعاش الوليد المبني على توقعات متفائلة لأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.

وانهارت أسهم ميتا فيما أرجعته الشركة إلى أمور منها إدخال أبل تغييرات على قواعد الخصوصية الخاصة بها وزيادة المنافسة من منافسين مثل تيك توك ويوتيوب.

وانخفض المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مع تسجيل أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى خسائر أيضا. وانخفضت أسهم تويتر وبينتريست وسناب شات.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل التابعة لألفابت ومايكروسوفت وأمازون، إلا أن الأخير عكس مساره ليرتفع بأكثر من 18% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد إعلان الشركة عن نتائج إيجابية للربع الرابع.

وبحسب بيانات أولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 112.08 نقطة أو 2.45 في المئة ليغلق عند 4477.30 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المركب 538.73 نقطة أو 3.74 في المئة إلى 13889.06 نقطة. وهبط كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 518.96 نقطة أو 1.49 في المئة إلى 35110.37.