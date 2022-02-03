محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقع عقودا لإنشاء منتجعين سياحيين في روضة الخفس وقلتة أم قليدة

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية توقيع عقود استثمارية لإنشاء منتجعين سياحيين في كل من روضة الخفس وقلتة أم قليدة، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للهيئة الهادفة إلى جعل المحمية وجهة سياحية جاذبة تلبّي رغبات وطموحات زائريها، وتحقق لهم تجربة ثرية تتميز بالترفيه بما يتوافق مع أولويات الحفاظ على البيئة، وتسهم في تنشيط السياحة البيئية التي تعد واحدة من أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيُقام المنتجعان على مساحة واسعة ضمن نطاق وحدود المحمية، ووفقاً للمعايير والضوابط التي تضمن المحافظة على البيئة واستدامتها.

ويتكون المنتجعان من مناطق لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، وأخرى للتخييم، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي، كما تضم غرفاً فندقية، ومناطق خاصة بفعاليات لتأمل النجوم والمناسبات الخاصة.



