النفط يتراجع وسط بيع لجني الأرباح وأوبك+ تلتزم بخطط إنتاجها

تراجعت أسعار النفط اليوم وسط عمليات بيع لجني الأرباح، لكنها ظلت مدعومة بنقص المعروض مع تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.

ووفقا لرويترز نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 88.74 دولار للبرميل في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 31 سنتا أمس الأربعاء. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا، أو 0.9 في المائة إلى 87.42 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع ستة سنتات في اليوم السابق.

ومع ذلك، أدى شح الإمدادات العالمية والتوتر الجيوسياسي إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المائة منذ بداية العام.

وكان تجمع أوبك+ قد اتفاق أمس على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.