الرياض الآن ثاني موطن لمدرسة ألدينام البريطانية التي يبلغ عمرها 425 عاما

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بصفتها الجهة المسؤولة عن تحوّل العاصمة إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، عن عقد شراكة مع "مجموعة ألدينام التعليمية"، والتي تُعد أحد أعرق المدارس البريطانية، لافتتاح أول مدرسة لها في مدينة الرياض.

وستفتح مدرسة "ألدينام" أبوابها للطلاب مطلع العام الدراسي المقبل، سبتمبر 2022، وستكون بذلك ثالث مدرسة عالمية تؤسس مقرًا لها في مدينة الرياض ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وستدشّن ألدينام في المرحلة الأولى مدرستها الابتدائية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 عامًا، ثم سيتبعها افتتاح مدرسة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عامًا.

من جهته قال المهندس مازن تمار رئيس قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض "نعمل في الرياض على بناء مستقبل واعد للجميع حيث تتميز مدارس ألدينام بتراث مرموق والتزام بتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم كما تعد جزءا من المؤسسات التعليمية المتميزة عالميا التي تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جلبها لتوفير مستوى عالمي من التعليم للمواطنين والمقيمين".

وأضاف "تتمتع مدارس ألدينام بتاريخٍ عريق تملؤه الإنجازات بالإضافة إلى أنها مدارس رائدة في تقديم منهج التدريس الشامل ونهج التعلم الذي يمزج بين الأساليب التقليدية والحديثة بما يتماشى مع هدفنا المتمثّل في تزويد أبناء العاصمة بالمهارات اللّازمة استعدادًا للمستقبل الذي يستلزم الابتكار المستمر".

بدوره قال نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى المملكة "سيعمل افتتاح ألدينام على تعزيز مجالات التعاون بين السعودية والمملكة المتحدة في قطاع التعليم". مضيفا "يمثل هذا التعاون ركيزة من ركائز العلاقة التعليمية الراسخة بين بلدينا. حيث سيقدم فرع مدرسة ألدينام في الرياض، بالتعاون مع الهيئة الملكية، المنهج التعليمي البريطاني عالي الجودة والذي سيسهم في تطوير مهارات الطلاب للتميّز خلال مسيرتهم الأكاديمية وما بعدها".

من جانبه قال جيمس فاولير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ألدينام في بريطانيا المدير الفخري لمجموعة ألدينام التعليمية "لطالما آمنت ألدينام بالتعليم الشامل ويسرنا أن ننقل ذات الروح للرياض ونقدم تجربة متكاملة بالفعل مع ألدينام بريطانيا التي ستضمن للشباب السعودي وأبناء المقيمين تلقي التعليم الأمثل".

وسيتاح للطلاب وأعضاء هيئة تدريس مدرسة ألدينام بالرياض فرص المشاركة في الأنشطة التفاعلية اليومية والأسبوعية مع مقر ألدينام في المملكة المتحدة عبر التواصل الافتراضي وتنظيم الرحلات الميدانية المشتركة وبرامج التبادل الطلابي.

كما سينضم طلاب الرياض إلى جمعية خريجي بريطانيا في ألدينام مما سيتيح لهم فرصا أكبر للتواصل مع الخريجين المتميزين والذين كان منهم ملك ماليزيا الحالي السلطان عبدالله أحمد شاه والمستشار السامي لبريطانيا الُعظمى اللورد ستانلي باكماستر الحاصل على اللقب الأول "فيكونت باكماستر" وسيدة الأعمال العالمية والشخصية التلفزيونية البارزة كارين برادي والنحات الشهير صاحب العمل الفني "إيروس" في ميدان بيكاديللي بلندن السير ألفريد غيلبرت وعالم الفضاء الشهير البروفيسور السير مارتن سويتينغ ولاعب الغولف المحترف مات والاس وغيرهم.

يُذكر أن "ألدينام" تُعد إحدى أعرق المدارس في العالم، وتشغل ذات المقر في مقاطعة "هارتفوردشير" بالقرب من "لندن" منذ عام 1597.