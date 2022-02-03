البنيان: لايوجد خطة لطرح أي وحدات تابعة لـ"سابك" للإكتتاب العام والشركة تدرس عدد من المشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا

قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن الأداء المالي القوي في العام الماضي مدعوما بالمرونة التشغيلية للشركة، والتحسن الكبير في أسعار النفط التي عكست بدورها على أسعار البتروكيماويات التي ارتفعت في الربع الاخير بـ 53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2020، بالإضافة إلى ضبط الشركة للمصاريف الرأسمالية.

وبين البنيان حول سؤال لـ "الاقتصادية " بشأن استحواذ سابك على "ساينتفيك ديزاين" بالكامل بعد شراء حصة "كلارينت" البالغة 50 في المائة، حيث أشار ان قيمة الصفقة تبلغ 130 مليون دولار، وأن هذه الصفقة تدعم سابك في التواجد في قطاع المحفزات الكيماوية.

مبينا أن سابك حريصة أن تقوي موقفها في هذا المجال، حيث أن المحفزات أحد المواد الرئيسية لضمان استمرارية تشغيل المصانع وزيادة إنتاجيتها.

ولفت البنيان خلال المؤتمر الصحفي، أنه لايوجد خطة لطرح أي وحدات تابعة لسابك للإكتتاب العام، وفي حال تم ذلك سوف يعلن حينه، وأشار أن سابك تدرس عدد من المشاريع سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وحول العام المقبل، توقع البنيان أن تستمر أسعار المنتجات كما في عام 2021، ولكن نتوقع أن تشهد العوائد بعض الضغوطات بفعل تأثير سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الطاقة.



وكانت سابك ، قد حققت صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 4.93 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2021، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 2.25 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع 119.1 في المائة.

لترتفع بذلك أرباح العام كاملا إلى 23 مليار ريال مقارنة بـ 0.07 مليار ريال في عام 2020.