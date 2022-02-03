وزير الطاقة: تحول الطاقة يتطلب استثمارات كبيرة .. السعودية تشارك العالم إيجاد الحلول

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن إعلان المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول 2060 مشروط بتطوير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر LEAP22 التقني الدولي، في جلسة بعنوان «التقنية من أجل تحول الطاقة» التي أدارها وزير الاتصالات البريطاني السابق والرئيس التنفيذي لمجموعة Informa PLC اللورد ستيفن كارتر، أنه لا توجد دولة في العالم غير المملكة «من خارج دول الملحق رقم 1 في اتفاقية باريس للمناخ» تعهدت بمثل تعهد المملكة دون طلب الحصول على التمويل أو المساعدة. ونوه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بحرص واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومتابعته الحثيثة لجهود تقليل الانبعاثات وصولا إلى تحقيق هدف الحياد الصفري، في ظل تبنيه مبادرة السعودية الخضراء، التي ستعقد منتدى سنويا لهذا الغرض، حيث تم وضع ميزانية خاصة ومجلس أمناء للمبادرة، لأن ولي العهد يرغب في أن يتأكد بشكل كامل من تحقيق هذا الالتزام.

وأوضح وزير الطاقة، أنه دون أمن الطاقة لن يكون هناك انتقال سلس في القطاع على مستوى العالم، وهو أمر أساسي لتحقيق العنصرين الآخرين في أي انتقال حقيقي وهما النمو والازدهار الاقتصادي، ومواجهة تحديات المناخ.

وأشار إلى أن تحول الطاقة يتطلب كثيرا من التمويل والاستثمار والبرامج، مبينا أن المملكة تعمل مع جميع الدول في جميع الجوانب، «لأننا لا نريد أن نكون مستقبلين فقط، بل نسهم مع العالم في إيجاد الحلول ومشاركة الخبرات».

ونوه وزير الطاقة بقدرات وكفاءة شابات وشباب المملكة، مبينا أن «القصة الحقيقية للمملكة هي الجيل الشاب الطموح العازم المليء بالأمل، ومع هذا الجيل لا أعتقد أن كلمة مستحيل ستكون في قاموسنا». وشهد اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر LEAP22 مشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمبتكرين والممارسين في مجال التقنية، حيث افتتحت هيئة الحكومة الرقمية جلسة نقاش بعنوان: «المرونة وسرعة التكيف ودورها في تحفيز الصناعة»، شارك فيها كل من بندر الخريف وزير الصناعة، والدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ومحمد علاوة المستشار الإقليمي للتقنية لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ونيل ليوسك السفير المتجول للشؤون الرقمية في وزارة خارجية جمهورية إستونيا، فيما أدارت الجلسة كبيرة أخصائيي سياسات الممارسات العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي السيدة سامية ملحم.