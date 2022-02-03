«هيئة الاتصالات»: سنضاعف إسهامات الواي فاي في الناتج المحلي 4 أضعاف

دشنت السعودية الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز خمسة أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الـواي فاي، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين، لتصبح المملكة بذلك الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi، كما أجرت أول تجربة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية LEO Satellite على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونجاحها في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية.وتوقع الدكتور محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تتضاعف إسهامات تقنيات WiFi في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعا من 4.7 مليار دولار في 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2030.وقال إن تقنية WiFi-6E ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 جيجابت في الثانية، وستمكن المملكة من ريادة تبني التقنيات الرقمية الحديثة، كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة».وأوضح أنه ستكون هناك مبادرات أخرى لتعزيز الاتصال، بما في ذلك التجربة الإقليمية الأولى لتقنية الأقمار الاصطناعية - المدار الأرضي المنخفض LEO، وذلك لتوسيع وصول التغطية الموثوقة إلى المناطق النائية في المملكة.وأضاف، ستعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مزادا للترددات خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو تطور من المرجح أن يرتقي بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالميا في سعة النطاق المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات الجوالة.ومن المتوقع أن يزداد إسهام تقنية شبكات الجيل الخامس في دعم الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع من 1.4 مليار دولار في عام 2021، إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2030.