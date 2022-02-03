فتح مظاريف المتقدمين للاستثمار في خدمات نقل الركاب مايو المقبل

تعتزم الهيئة العامة للنقل فتح مظاريف المتقدمين للاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة، في أيار (مايو) المقبل، والاطلاع على عروض الشركات المتقدمة.وأوضحت مصادر لـ"الاقتصادية"، أن الأسعار تحدد وفق سياسة أجور استخدام وسائل النقل العام التي تصدرها الهيئة العامة للنقل، مشيرة إلى أن الهيئة ستضع حدين أدنى وأعلى للأسعار بهدف إيجاد تنافسية بين الشركات الفائزة.وأعلنت الهيئة العامة للنقل فتحها لباب الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارا يعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.ويعد هذا المشروع معززا لدور الهيئة العامة للنقل كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسككي، ومترجما لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدمات النقل في جميع أنحاء المملكة، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات.وأوضحت الهيئة أن هذا الطرح يأتي تعزيزا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصا جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين، حيث يستهدف المشروع نقل أكثر من ستة ملايين راكب سنويا من خلال أكثر من 300 نقطة توقف في 76 مسارا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنويا، كما سيسهم هذا المشروع في توفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.