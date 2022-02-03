بعد بداية مضطربة للعام .. «ناسداك» يقفز 1 % بدعم نتائج «ألفابت»

قفز مؤشر ناسداك المجمع عند الافتتاح في بورصة وول ستريت، أمس، مواصلا الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بعد بداية مضطربة للعام، بدعم من مكاسب حادة لأسهم "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" لصناعة الرقائق الإلكترونية في أعقاب نتائج فصلية قوية. وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 19.9 نقطة، أو 0.44 في المائة إلى 4566.39 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك 148.5 نقطة، أو 1.03 في المائة إلى 14494.47 نقطة. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 27.00 نقطة، أو 0.08 في المائة إلى 35378.19 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي أمس، لتعوض نحو نصف خسائرها في كانون الثاني (يناير)، إذ فاق الأثر الإيجابي لنتائج الشركات القوية أثر المخاوف المتعلقة برفع أسعار الفائدة قبيل قرارات البنك المركزي الأوروبي.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، وقادت أسهم القطاع المالي والكيماويات الارتفاع.وحقق سهم متجر "أوكادو" للبيع الإلكتروني البريطاني أفضل أداء وارتفع 7 في المائة بعد أن رفع بنك كريدي سويس تصنيفه للسهم درجتين.وارتفع سهم "هيكساجون" السويدية للتكنولوجيا الصناعية 3.5 في المائة بعد أن سجلت الشركة أرباحا فصلية قياسية تجاوزت توقعات السوق.وزاد سهم "سيلترونيك" الألمانية لصناعة الرقائق 3 في المائة بعد ارتفاع أرباحها الفصلية 17 في المائة.وعلى الجانب الآخر، هبط سهم "سويدبنك" 2.9 في المائة بعد أن سجل أرباحا أقل قليلا من المتوقع. وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، بعد أن حسن صعود الأسهم الأمريكية، البارحة الأولى، الإقبال على المخاطرة، ما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم التي شهدت عمليات بيع الشهر الماضي وأسهم الشركات ذات التوقعات القوية.وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 1.68 في المائة ليغلق على 27533.60 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14 في المائة إلى 1936.56 نقطة.وارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسة الأمريكية، البارحة الأولى، بعد أن استوعب المستثمرون الأرباح القوية لشركات أمريكية كبرى في مقابل بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف متعلقة بالتضخم.وقفز سهم "كيينس" لصناعة المعدات الإلكترونية 6.18 في المائة بعد أن أعلنت تسجيل أرباح تشغيل قياسية في تسعة أشهر حتي كانون الأول (ديسمبر). وزاد سهم مجموعة سوني 4.93 في المائة قبيل صدور تقرير نتائج أعمالها. وارتفعت أسهم شركات الطيران لتقود مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية.