وزير الاستثمار: فعالية "ليب" تعتبر شاهدا واضحا على التحول الهام الذي تشهده المملكة

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن فعالية LEAP22 التقنية الدولية التي تستضيفها الرياض تعتبر شاهداً واضحاً على التحول الهام الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، مستندة لقيادتها الحكيمة، وإمكاناتها المتنوعة، ومواطنيها الذين أصبح الكثير منهم رواداً للأعمال على مستوى العالم.

وأوضح المهندس الفالح اليوم الثلاثاء خلال جلسة بمؤتمر LEAP22 التقني الدولي شارك فيها ضمن محور الاقتصاد الرقمي بعنوان: "التشريعات الخاصة بالابتكار والتحول الرقمي"، أن المملكة استفادت من هذه القدرات وغيرها في إدارة الجائحة على أراضيها بشكلٍ ناجح، بحكم أنها كانت تعتمد التقنيات الرقمية المتقدمة في مرحلة مبكرة من الجائحة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن المملكة تملك الاقتصاد الرقمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا القطاع يشهد نمواً يقدر بـ7% سنوياً. وقال: "إن التقديرات المتحفظة تشير إلى أن حجم هذا القطاع سينمو ليصل إلى 250 مليار ريال من 140 مليار ريال بحلول العام 2030، وهذا فقط للاستجابة للاحتياج الداخلي فحسب".

ودعا، إلى الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي تملكها المملكة، منوهاً بإعلان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، عن خطة الوزارة الطموحة لاستثمار ما قيمته 20 مليار ريال في قطاع مراكز البيانات وحده، وبطبيعة الحال سيتبع ذلك نمو المجالات الأخرى التي تعتمد عليها وتحتاجها، مثل التقنية المالية، وإدارة المناخ، وتنفيذ المبادرات الخضراء التي أطلقتها المملكة وغيرها، وسيسهم ذلك في إثراء حياتنا بطبيعة الحال، مؤكداً أن الجهات المختصة ستدعم ذلك بالأنظمة والتشريعات اللازمة. واختتم حديثه بأن الشباب السعودي اليوم يتسم بالتأهب، والذكاء، ويتطلعون لتسريع وتيرة الإنجاز في البلاد، وهو أمر يمكن لمسه على أرض الواقع، مستلهمين الطموح والعزيمة من قيادتهم الرشيدة.