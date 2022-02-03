وول ستريت تصعد لرابع جلسة على التوالي بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا

أغلقت المؤشرات القياسية الثلاثة لبورصة وول ستريت على مكاسب اليوم، مواصلة الصعود لرابع جلسة على التوالي بعد بداية مضطربة للعام، بدعم من مكاسب قوية لأسهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وأدفانسد مايكرو ديفايسز لصناعة الرقائق الالكترونية.

وأغلق سهم ألفابت مرتفعا أكثر من سبعة بالمئة بعد يوم من إعلان الشركة عن مبيعات فصلية قياسية وكشفها النقاب عن خطة لتقسيم سهمها إلى 20 سهما لجعله أكثر جاذبية لمستثمري التجزئة.

وصعد سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز أكثر من خمسة بالمئة بعد أن توقعت الشركة إيرادات للعام 2022 أعلى من التوقعات في أعقاب طلب فصلي قوي على منتجاتها من أشباه الموصلات، على الرغم من اختناقات سلاسل التوريد العالمية.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 42.77 نقطة، أو 0.91 المئة، إلى 4589.03 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 67.09 نقطة، أو 0.46 بالمئة، لينهي الجلسة عند 14413.10 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 211.07 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 35624.21 نقطة.