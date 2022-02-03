الدولار يهبط بعد تقرير ضعيف للوظائف بالقطاع الخاص

انخفض الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم بعد أن أظهرت بيانات هبوطا في التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي في يناير الماضي بسبب الزيادة في الإصابات بكوفيد-19 .

لكن من غير المرجح أن تمنع هذه البيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي من زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية في 15 و16 مارس المقبل، لكن التقرير قلص التوقعات لزيادة كبيرة في سعر الفائدة قدرها نصف نقطة مئوية.



وعلى النقيض، صعد اليورو لثالث يوم على التوالي مواصلا الابتعاد عن أدنى مستوى في 20 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي، مع صعود التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي. وغذى ذلك رهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة أبرزها اليورو، 0.3 بالمئة إلى 95.959 متجها نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية.

وارتفع اليورو 0.34 بالمئة إلى 1.1307 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يشير إلى مسار أسرع لتشديد السياسة النقدية في اجتماعه غدا الخميس.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة الى 1.3584 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في حوالي أسبوعين عند 1.3587 دولار قبيل اجتماع بنك انجلترا المركزي غدا الخميس.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 بالمئة.