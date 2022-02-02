الروبوتات تواصل الزحف على سوق العمل في 2022 .. نقص اليد العاملة يعزز الطلب

تولى عدد أكبر من الروبوتات وظائف تراوح بين التقاط الزجاجات والعلب الصفيح من فوق السيور في منشآت إعادة تدوير القمامة، ووضع سلع استهلاكية صغيرة في صناديق من الورق المقوى في مستودعات التجارة الإلكترونية، لتشغل بذلك نسبة أكبر من سوق العمل الأمريكية العام الماضي مقارنة بأي وقت مضى.ويبدو أن مزيدا من الروبوتات سيقتحم سوق العمل في 2022، إذ أنفقت الشركات في أنحاء الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار على شراء نحو 40 ألف روبوت في 2021 لمساعدتها على مواجهة معدلات طلب قياسية ونقص اليد العاملة الناجم عن الجائحة.ووفقا لـ"رويترز"، تولت الروبوتات مهام في عدد متزايد من الصناعات، وتوسعت إلى ما هو أبعد من وجودها غير المسبوق في قطاع السيارات.يقول بريان تو المدير التنفيذي البارز في شركة دي.سي.إل لوجيستكس في ولاية كاليفورنيا، التي بدأت الاستعانة بالروبوتات في قطاع التجارة الإلكترونية خلال الجائحة "بالنسبة إلى العمالة البشرية، يعتمد معدل إنتاجهم على إذا ما كانوا يشعرون بالجوع أو التعب أو حتى إذا كانوا قد تناولوا قهوتهم". في المقابل، الروبوتات سريعة على نحو يعول عليه، ولا تأخذ فترات راحة.ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة الصناعة المعروفة باسم جمعية تطوير الأتمتة، فقد طلبت المصانع وغيرها من المستخدمين الصناعيين شراء 39708 روبوتات في 2021، بزيادة 28 في المائة عن 2020. وكان الرقم القياسي السنوي السابق لطلبات الروبوت قد سجل 2017 عندما طلبت شركات في أمريكا الشمالية 34904 روبوتات بقيمة 1.9 مليار دولار.حتى 2016، كان عدد الروبوتات التي اشترتها شركات صناعة السيارات يتجاوز ضعف عددها في جميع القطاعات الصناعية الأخرى مجتمعة. لكن في 2020، تفوقت الشركات الأخرى على شركات صناعة السيارات في شراء الروبوتات. وزادت حصة الروبوتات التي ذهبت إلى الشركات غير المتخصصة في صناعة السيارات بشكل أكبر في 2021.وتقول جمعية تطوير الأتمتة "إن صناعات المعادن والأغذية والسلع الاستهلاكية تشهد نموا أسرع من غيرها في طلبات الروبوتات".كما أن التجارة الإلكترونية من بين القطاعات التي تشهد اعتمادا متزايدا على الروبوتات.ويقول تو "لا يزال لدينا عمال يعملون بجانب الروبوتات، لكن يمكننا تقليل العمالة بواقع النصف تقريبا".من جهة أخرى، يعطي تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي منذ أشهر دفعا للتحولات الحاصلة في سوق العمل الغربية، عبر تقديم محتوى يدرب على كيفية تقديم استقالة من عمل، أو نصائح عن كيفية التفاوض بصورة أفضل على الراتب، أو كيفية البحث عن المعنى الحقيقي وراء اختيار المهنة.ولعل ظاهرة تصوير الاستقالة وبثها مباشرة عبر الشبكة تجسد بوضوح هذه الحملة، فمنذ 2020، استخدم عدد كبير من مستخدمي التطبيق البث المباشر لتصوير أنفسهم وهم يغلقون الباب وراءهم بينما يتركون المؤسسة التي يعملون فيها.وأطلقت هذا التحرك الشابة الأمريكية شانا بلاكويل "19 عاما" في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، عندما أعلنت في مقطع فيديو ترك عملها في "وول مارت" بتصريح عبر مكبرات الصوت في المتجر، قالت فيه "تبا للمديرين، تبا لهذه الشركة، أنا أستقيل".ووفقا لـ"الفرنسية"، أوضحت بلاكويل أنها أمضت عامين صعبين في المتجر تحت ضغط مضايقات معنوية جمة.وأطلقت الموظفة السابقة من دون أن تقصد، إحدى أكبر الموجات على المنصة. ولقيت مقاطع فيديو مرفقة بوسم #َQuitMyJob "أترك عملي" منذ ذلك الوقت أكثر من مائتي مليون مشاهدة.وتلقى مقاطع الفيديو هذه صدى كبيرا في الولايات المتحدة، حيث تنتشر موجة غير مسبوقة من الاستقالات، أطلق عليها اسم "الاستقالة الكبرى"، وبشكل أقل نسبيا في فرنسا.وترى ستيفاني لوكاسيك، الباحثة في الإعلام والتواصل في جامعة لورين في شرق فرنسا، أن نتيجة هذا التداول تمثلت في مزيد من الاستقالات المرتبطة بـ"التأثير القوي للتقليد"، حتى لو كان يصعب قياس أثرها بدقة.