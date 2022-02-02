النفط يغلق مرتفعا.. و"أوبك+" تتمسك بخطتها لزيادة الإنتاج وهبوط المخزونات الأمريكية

أعلنت الدول الـ 23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس عن زيادة طفيفة جديدة في الانتاج على الرغم من ارتفاع اسعار الخام والتوترات الجيوسياسية التي تهز الأسواق، وأكدت تلك الدول في بيان أنها ستزيد انتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا في مارس، وهي نفس الكمية كما في الأشهر السابقة.

وكانت المجموعة التي تضم 13 عضوا في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءهم العشرة ضمن اتفاق "أوبك بلاس" قد قاومت الضغوط الأميركية لزيادة الانتاج بهدف خفض الأسعار، وقال تحالف أوبك بلاس في بيان عقب اجتماع وزاري بدائرة الفيديو إن القرار اتُخذ في ضوء أساسيات سوق النفط الحالي والتوافق بشأن التوقعات.

ويعود نهج المجموعة الحذر إلى ربيع العام 2021 مع تعافي الطلب بعد خفض الإنتاج الكبير في ظل كوفيد.

وأغلقت أسعار النفط على مكاسب محدودة اليوم بعد أن تمسكت مجموعة أوبك+ بخطتها لزيادات إنتاجية معتدلة، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 31 سنتا لتسجل عند التسوية 89.47 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات لتغلق عند 88.26 دولار للبرميل.

وظل برنت قريبا من مستوى 90 دولارا للبرميل لبضعة أيام حتى الآن بدعم من استمرار القلق حيال شح في المعروض من منتجين عالميين رئيسيين وزيادة مطردة في الطلب، وفي جلسة الجمعة، سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014، إذ لامس برنت 91.70 دولار وسجل الخام الأمريكي 88.84 دولار.

وفي جانب محزونات الخام الأمريكي، وفقا لبيان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفصضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.5 مليون برميل، وتراجعت أيضا مخزونات نواتج التقطير وسط طلب قوي محليا وفي أسواق التصدير.

وتعليقا على قرار أوبك بلس قال الخبير لدى كابيتال إيكونوميكس إدوارد غاردنرالإعلان لم يكن مفاجئا نظرا لأن المجموعة اتبعت هذا النهج بصرامة منذ الاتفاق عليه أساسا، وحتى في ديسمبر عندما تراجعت أسعار النفط في أعقاب تفشي أوميكرون، مضيفا ما يهم في المستقبل هو ما إذا كانت أوبك بلاس قادرة على مواكبة زيادات الانتاج المقررة.