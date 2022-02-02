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"المصانع الكبرى للتعدين" تعلن نشرة الإصدار لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

"المصانع الكبرى للتعدين" تعلن نشرة الإصدار لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

"الاقتصادية" من الرياض


أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" نشرة الإصدار المتعلقة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "السوق الرئيسي"، حيث تعتزم الشركة طرح 19.8 مليون سهم والتي تمثل 30% من رأس مالها  على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ بتاريخ 9 مارس 2022 . وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "الموسسات "وعملية بناء سجل الأوامر  من تاريخ 23 فبراير إلى 1 مارس ولمدة 7 أيام.
ويأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية  على طلب الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.


وللاطلاع على نشرة الإصدار ، اضغط هنا

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