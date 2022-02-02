"ناسداك" يقفز 1% في بداية جلسة التداول بدعم من نتائج ألفابت

قفز المؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء مواصلا الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بعد بداية مضطربة للعام، بدعم من مكاسب حادة لأسهم ألفابت، الشركة الأم لـ"جوجل"، وأدفانسد مايكرو ديفايسز لصناعة الرقائق الالكترونية في أعقاب نتائج فصلية قوية، بحسب "رويترز".

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 19.9 نقطة، أو 0.44 في المائة، إلى 4566.39 نقطة في بداية جلسة التداول في حين صعد ناسداك 148.5 نقطة، أو 1.03 في المائة، إلى 14494.47 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 27.00 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 35378.19 نقطة.