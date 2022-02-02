وزير الطاقة: ولي العهد حريص على تحقيق هدف الحياد الصفري

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن إعلان المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام (2060م) مشروط بتطوير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات، مبينًا أنه لا توجد دولة في العالم غير المملكة تعهدت بمثل تعهد المملكة بدون طلب الحصول على التمويل أو المساعدة.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بحرص واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومتابعته الحثيثة لجهود تقليل الانبعاثات وصولًا إلى تحقيق هدف الحياد الصفري، في ظل تبنيه لمبادرة السعودية الخضراء التي ستعقد منتدى سنوي لهذا الغرض، حيث تم وضع ميزانية خاصة ومجلس أمناء للمبادرة، لأن سمو ولي العهد يرغب أن يتأكد بشكل كامل من تحقيق هذا الالتزام.

وقال وزير الطاقة، خلال مشاركته في لها فعاليات مؤتمر LEAP22 التقني الدولي بجلسة بعنوان: التقنية من أجل تحول الطاقة، التي أدارها وزير الاتصالات البريطاني السابق والرئيس التنفيذي لمجموعة «Informa PLC» اللورد ستيفن كارتر: إنه من دون أمن الطاقة، لن يكون هناك انتقال سلس في القطاع على مستوى العالم، وهو أمر أساسي لتحقيق العنصرين الآخرين في أي انتقال حقيقي وهما النمو والازدهار الاقتصادي، ومواجهة تحديات المناخ. وأشار إلى أن تحول الطاقة يتطلب كثيرًا من التمويل والاستثمار والبرامج. مبينا أن المملكة تعمل مع جميع الدول في كافة الجوانب "لأننا لا نريد أن نكون مستقبلين فقط، بل نسهم مع العالم في إيجاد الحلول ومشاركة الخبرات".

ونوه وزير الطاقة بقدرات وكفاءة شابات وشباب المملكة، مبينًا أن "القصة الحقيقية للمملكة هي الجيل الشاب الطموح العازم المليء بالأمل، ومع هذا الجيل لا أعتقد أن كلمة (مستحيل) ستكون في قاموسنا".

وشهد اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر LEAP22 مشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين والممارسين في مجال التقنية، حيث افتتحت هيئة الحكومة الرقمية جلسة نقاش بعنوان: "المرونة وسرعة التكيف ودورها في تحفيز الصناعة"، شارك بها كل من وزير الصناعة بندر الخريف، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبد الله شرف الغامدي، والمستشار الإقليمي للتقنية لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا السيد محمد نوار علاوة، و السفير المتجول للشؤون الرقمية في وزارة خارجية جمهورية إستونيا السيد نيل ليوسك، فيما أدارت الجلسة كبيرة أخصائي سياسات الممارسات العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي السيدة سامية ملحم.

وتتواصل جلسات المؤتمر مساء اليوم لمناقشة الحصانة السيبرانية لعصر الإنترنت، والتجربة الإنسانية في الفضاء، وأهمية التقنية في البلدان النامية، تقنية البلوكشين حان الوقت لنبني عالمًا أفضل، وجلسة بعنوان: تبني الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي للتصدي لتحديات مستقبل العمل.