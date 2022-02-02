نزاهة : إيقاف 234 متهما في قضايا فساد خلال شهر جمادى الآخرة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم إيقاف 234 متهما في جرائم تتعلق بالفساد المالي والإداري في 8 وزارات حكومية مختلفة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي.

وقالت "نزاهة" في بيان اليوم إنها نفذت 4286 جولة رقابة وحققت في 634 قضية أسفرت عن ضبط جرائم رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وإساءة استخدام سلطة وتزوير".

وأوضحت أن الجرائم كانت في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم حيث تم إيقاف 234 شخصا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.