أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "الفاو"، اختارت السعودية راعيا رئيسا للسنة الدولية للمصايد وتربية الأحياء المائية 2022.

جاء ذلك خلال كلمة كارولينا كارانزا ممثل رئيس اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للمصائد في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية الذي أقامته الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في 30 يناير بمشاركة 30 دولة و 70 شركة عالمية ومحلية.

وبينت الوزارة أن أهداف السنة الدولية تتمثل في زيادة نمو قطاعات الثروة السمكية وتعزيز دور القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية بجانب زيادة الإنتاج الذي يبلغ حاليا 40% وتغطية الاحتياج العالمي من الأغذية البحرية إضافة لتشجيع المنظمات على مواجهة تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية للاستزراع المائي.

يذكر أنه تم مؤخرا انتخاب المملكة رئيسا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وعضوا في اللجنة الدولية العليا للمصايد وتربية الأحياء المائية نظرا لما تقوم به من جهود كبيرة في تطوير قطاع الثروة السمكية ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.