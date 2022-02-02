إيرادات "ألفابت" تتجاوز التوقعات في الربع الأخير .. 20.6 مليار دولار

أعلنت شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، نتائجها للربع الرابع، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات التوقعات، مدعومة بإيرادات الإنفاق على الإعلانات والخدمات السحابية.

وأعلنت ألفابت أمس أن أرباحها في الربع الرابع بلغت 20.64 مليار دولار، مقابل 15.23 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بـ32 في المائة لهذا الربع إلى 75.33 مليار دولار، مقابل 60.90 مليار دولار قبل عام.

وبحسب "الألمانية"، قفزت إيرادات إعلانات جوجل إلى 61.24 مليار دولار مقابل 46.20 قبل عام، كما ارتفعت الإيرادات من يوتيوب وجوجل للبحث. وارتفعت أيضا عائدات جوجل السحابية إلى 5.54 مليار دولار مقابل 3.83 مليار دولار العام الماضي.

وتعليقا على النتائج، قال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت :"يواصل استثمارنا العميق في تقنيات الذكاء الاصطناعي تقديم تجارب غير عادية ومفيدة للأفراد والأعمال".

وأضاف :"لقد شهد الربع الرابع نموا قويا ومتواصلا في خدماتنا الإعلانية، التي ساعدت ملايين الشركات على الازدهار والوصول إلى المزيد من العملاء".