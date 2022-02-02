قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن فيروس كورونا أودى بحياة أمريكيين خلال يناير الماضي أكثر من الانفلونزا خلال 3 أعوام. ووفقا لبيانات المراكز فإنه من 1 إلى 30 يناير لقى 55 ألف أمريكي حتفهم بسبب فيروس كورونا ليبلغ متوسط معدل الوفاة خلال 7 أيام لأعلى مستوى منذ الشتاء الماضي قبل إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

وقد أودت الانفلونزا في الفترة ما بين 2019 و يناير 2022 بحياة أكثر من 24 ألف شخص وفقا لاحصاءات المراكز. وخلال الفترة من 2019 حتى 2020 توفى 20 ألف شخص بسبب الانفلونزا تلاها تراجع حاد خلال 2020 و 2021 ومن 2021 حتى الآن بلغ عدد الوفيات بسبب الانفلونزا 4000 حالة. ولم تتوافر حصيلة الوفيات بسبب الانفلونزا لفترة 2020 و 2021 على الموقع الإلكتروني للمراكز الأمريكية ولكن المراكز قالت لدورية أمريكان ميديكال اسوسيشن إن العدد يبلغ 748 حالة وفاة.

وعلى الرغم من أنه يتم في بعض الأحيان مقارنة فيروس كورونا بالانفلونزا غالبا في محاولة للتقليل من حدة كورونا ، تثبت البيانات باستمرار أن فيروس كورونا أكثر خطورة. وتؤكد أحدث أرقام للمراكز الأمريكية هذه الحقيقة بل وتشير أيضا إلى إلى أنه حتى مع متحور أوميكرون الأجدد" وذو الخطورة المتوسطة" مازال فيروس كورونا يمثل تهديدا أكبر على الصحة العامة من الانفلونزا.