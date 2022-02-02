على مستوى العالم .. تزايد عدد الموظفين المبلغين عن مخالفات في شركاتهم

كشفت دراسة أجرتها شركة "إي كيو إس" للبرمجيات ومقرها ميونخ الألمانية عن تزايد في عدد الموظفين الذين أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها على مستوى العالم.

وأعلنت الشركة أن النظام الذي طورته للإبلاغ عن المخالفات في الشركات مع إمكانية عدم الكشف عن الهوية أظهر أن 2.5 موظف من بين كل ألف موظف في العالم أبلغوا عن مخالفات في الشركات التي يعملون بها. وللمقارنة كان يبلغ هذا المعدل 0.5 موظف من بين كل ألف موظف في 2014.

وتستند في معلوماتها إلى بيانات من 80 شركة يعمل بها 2.4 مليون موظف في 200 دولة أكثر من نصفها كبيرة ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف وتعمل ثلثها في المجال الصناعي. وبحسب البيانات جات أكثر البلاغات من قطاعات البناء والخدمات الاجتماعية والبنوك والتأمينات وأقلها من البحث العلمي.

وقال ماركوس شولتسر عضو مجلس إدارة "إي كيو إس" إن الكشف عن مخالفات لم يعد قضية تقتصر على فئة محدودة من المجتمع بل صارت تشغل المجتمع بوجه عام منذ فترة طويلة.

وبحسب البيانات جاء ثلثي البلاغات من موظفين مجهولي الهوية حيث يخشون من التعرض لممارسات قمعية في شركاتهم. ولا تتعلق معظم البلاغات بإدعاءات كاذبة أو تشويه السمعة حيث ذكرت 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع أن نسبة البلاغات الكيدية من إجمالي البلاغات أدنى من 2%.

وتتخصص شركة "إي كيو إس" في البرمجيات المتعلقة بالمعلومات المالية والامتثال للوائح وفي 2019 نشر الاتحاد الأوروبي توجيها خاصا بالتعامل مع المبلغين عن مخالفات بهدف حماية المبلغين وإلزام الشركات الكبيرة بإنشاء قنوات للإبلاغ.