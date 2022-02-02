إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية في السعودية .. 9 برامج و31 مبادرة

أطلق أحمد الخطيب وزير السياحة، ضمن فعالية "ليب - LEAP" العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا، استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن جهود وخطط الوزارة لتنمية قطاع السياحة المحلية.وكشف أن استراتيجية السياحة الرقمية ستساعد على إثراء جهود إعادة بناء قطاع السياحة في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على وضع المملكة ضمن أهم الوجهات السياحية في العالم، مضيفا أن تجربة المملكة في تنفيذ هذه الاستراتيجية ستكون ملهمة لقطاع السياحة العالمي.وأكد ترحيب المملكة بإبداعات العقول الذكية والمبتكرة من مختلف أرجاء العالم.ووجه الخطيب، الدعوة للمبدعين في هذا المجال إلى المشاركة في تحسين الإجراءات التي تنظم فضاء السياحة الرقمية. واستطرد قائلا، نريد أن يتيقن المسافرون والزوار أن قطاع السياحة في المملكة يعمل ضمن لوائح تنظيمية ذكية.وأضاف أن المملكة ستواصل القيام بدور رائد وقيادة الجهود في مسار دعم القطاع السياحي على الصعيدين المحلي والدولي، من أجل توفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق الازدهار، وجذب مزيد من السياح والزوار إلى المملكة.ونوه بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.وكانت الاستراتيجية قد حصلت على دعم من منظمة السياحة العالمية والبنك الدولي والشركاء الرقميين، مثل مايكروسوفت وسيسكو.وتضم الاستراتيجية الرقمية في المملكة تسعة برامج، إضافة إلى 31 مبادرة يجري العمل على تنفيذها لمدة ثلاثة أعوام، حيث ستستكمل بحلول عام 2025، وسيتم من خلال هذه البرامج والمبادرات تطوير بيئة عمل ذكية تدعم رحلة التحول الرقمي في القطاع، بحيث تستفيد منها منظومة السياحة في المملكة، وتوفر منصة شاملة لتلبية جميع الاحتياجات، مع التركيز بشكل أساسي على رضا العميل فيما يخص الخدمات المتاحة.وستعمل وزارة السياحة على تحقيق ذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات لتعزيز فعالية اتخاذ القرارات، وتعظيم قيمة البيانات المتوافرة، وإتاحة الفرص الثمينة أمام المستثمرين.ويهدف تطبيق الاستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة للسياح والجهات المعنية بما يدعم ازدهار قطاع السياحة، حيث تركز الاستراتيجية على عدد من المحاور تشمل، السفر السلس: تقديم حلول رقمية لتبسيط إجراءات السفر، وسهولة ممارسة الأعمال: إطلاق منصة موحدة لربط مقدمي الخدمات السياحية وتطبيقاتها، والابتكار: إيجاد بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة.