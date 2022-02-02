بنية رقمية متينة في المملكة لتمكين تطبيقات المدن الذكية

أكد المهندس رائد الفايز نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التقنيات الناشئة، أن المملكة تمتلك بنية تحتية رقمية متينة لتمكين تطبيقات المدن الذكية. وقال الفايز، خلال مشاركته في جلسة المدن الذكية، أمس: إن المدن الذكية تسهم في خفض استخدام الطاقة 50 في المائة وتحدث عديدا من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية.وأشار إلى اهتمام المملكة بوضع الإطار التنظيمي للخدمات السحابية، وفتح السوق وتمكين الخدمات، وتعزيز مقدمي الخدمات، واستقطاب استثمارات نوعية عالمية للقطاع. من جانبه، أوضح نايف ششة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للتخطيط والتطوير، أن هناك إمكانات هائلة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تسهم في تمكين مستقبل مستدام.وقال إن الحلول الذكية التي يقدمها هذا القطاع داعم رئيس لنجاح الصناعات كافة، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.وفي السياق، انطلقت أعمال معرض "السعودية الرقمية"، لاستعراض النجاحات الرقمية للمملكة على المستوى العالمي الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 30 جهة حكومية في المملكة، بالتزامن مع مؤتمر LEAP الحدث التقني العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض.وأوضح المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن المعرض سيشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وإطلاق لمنتجات رقمية جديدة ستصل إلى نحو 15 منتجا رقميا، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأداء.وأشار إلى أن المشاركة الحكومية تشمل استعراض خدمات نحو 15 من منصات الحكومة الشاملة وعشرة منتجات تعتمد على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة، مبينا أن المعرض سيشهد مشاركة دولية وإقليمية لافتة ممثلة في إستونيا وعُمان.وأوضح أن الهيئة عملت من خلال المعرض على إبراز منجزات التميز الرقمي للجهات الحكومية كافة، في مجال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين من زوار ومستثمرين ومواطنين ومقيمين، إضافة إلى التعريف بقصة نجاح رحلة التحول الرقمي في المملكة وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.ولفت إلى أن تقدم المملكة في الحكومة الرقمية انعكس على تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية، حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021، ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة في المجالات والمشاريع الرقمية والتقنية.وتهدف هيئة الحكومة الرقمية من خلال مؤتمر "السعودية الرقمية" إلى إطلاق منصة تفاعلية للمستفيدين للتعرف على جميع الخدمات الحكومية الرقمية الرامية لتحسين جودة الحياة واستدامة موارد المجتمع والاقتصاد والبيئة، واستعراض مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة عبر بيان مبادراتها النوعية لتعزيز التحول الرقمي الحكومي.