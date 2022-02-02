«نمو» تفقد 13 نقطة بتداولات قيمتها 47 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.05 في المائة لتغلق عند 25558 نقطة فاقدة 13 نقطة، وانخفضت قيمة التداول 23 في المائة بنحو 14 مليون ريال لتصل إلى 47 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 179 ألف سهم لتصل إلى 492 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 9 في المائة بنحو 219 صفقة لتصل إلى 2.5 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "بنان" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 58 ريالا، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بنحو 1.4 في المائة ليغلق عند 27.95 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 0.79 في المائة ليغلق عند 64 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 164.20 ريال، يليه سهم "برغرايززر" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 253 ريالا، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 73.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 16 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 7.2 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 4.6 مليون ريال.