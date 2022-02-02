«نمو» تفقد 13 نقطة بتداولات قيمتها 47 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "بنان" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 58 ريالا، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بنحو 1.4 في المائة ليغلق عند 27.95 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 0.79 في المائة ليغلق عند 64 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 164.20 ريال، يليه سهم "برغرايززر" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 253 ريالا، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 73.60 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 16 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 7.2 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 4.6 مليون ريال.
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