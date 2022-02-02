الهند تسعى لإعطاء قوة دفع للنمو بإطلاق خطة إنفاق للتحفيز الاقتصادي

تعتزم الحكومة الهندية مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثارامان، أمام البرلمان أمس، إن "هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع للنمو".وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن هذه الميزانية تعد واحدا من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون، والشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 1.4 مليار نسمة لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام.وقالت وزيرة المالية أثناء عرضها مشروع الميزانية أمام البرلمان إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية أساسية للمحافظة على وتيرة التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.وقالت سيثارامان، إن مقترحات ميزانيتها ستفيد بشكل مباشر الشباب والمرأة والمزارعين إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة في البلاد.وأضافت أن هناك سبعة محركات تقود الميزانية الجديدة، وهي مشاريع الطرق، السكك الحديدية، المطارات، الموانئ، النقل الجماعي، الممرات المائية، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية التي تعد مجالات أساسية للنمو.وقالت إن هذه المحركات السبعة ستعمل على دفع الاقتصاد إلى الأمام بانسجام تام مع شبكات نقل الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الاجتماعية.وكانت الحكومة الهندية قد توقعت في مسح اقتصادي نشرته الإثنين، أن يسجل اقتصاد البلاد نموا يراوح بين 8 و8.5 في المائة في العام المالي 2022 - 2023.وقدمت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان التقرير للبرلمان. ويتضمن التقرير نظرة موسعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، ويمثل الأساس للموازنة السنوية للبلاد.وتضمن التقرير توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 9.2 في المائة للسنة المالية 2021 - 2022، التي تمتد في الهند من نيسان (أبريل) حتى آذار (مارس).وكان اقتصاد الهند قد انكمش 7.3 في المائة خلال الفترة 2020 - 2021، حيث ألقت عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا بظلالها على النشاط الاقتصادي وتسببت في فقدان ملايين الوظائف.وأوضح التقرير، أنه مع النمو 9.2 في المائة يكون النشاط الاقتصادي في البلاد قد تعافى لمستويات ما قبل الجائحة.تجدر الإشارة إلى أن الهند تأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا.