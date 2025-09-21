الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الأربعاء, 22 أكتوبر 2025 | 29 رَبِيع الثَّانِي 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
10.63
(-2.66%) -0.29
مجموعة تداول السعودية القابضة
199.6
(-2.16%) -4.40
الشركة التعاونية للتأمين
127.5
(-3.92%) -5.20
شركة الخدمات التجارية العربية
108.1
(1.79%) 1.90
شركة دراية المالية
5.6
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب
37.6
(-1.05%) -0.40
البنك العربي الوطني
25.22
(-2.85%) -0.74
شركة موبي الصناعية
12.6
(-0.87%) -0.11
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
35.94
(-2.34%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
24.02
(-2.95%) -0.73
بنك البلاد
28.82
(-0.96%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل
12.76
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية
57.65
(-1.54%) -0.90
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.34
(1.15%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
60.85
(-0.33%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية
123.4
(-0.56%) -0.70
شركة الحمادي القابضة
35.2
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين
14.92
(-2.16%) -0.33
أرامكو السعودية
25.04
(-0.08%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية
20.1
(-2.33%) -0.48
البنك الأهلي السعودي
38.82
(-0.82%) -0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
34.66
(-0.40%) -0.14
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن