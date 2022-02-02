الحكومات وتحديات التطعيم إلزاميا؟ "2 من 2"

من خلال مناقشة الحجة الخامسة تستلزم الولايات الأمريكية الـ 50 تطعيم الأطفال ضد عديد من الأمراض المعدية: الدفتيريا، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة الألمانية، والجدري المائي. وقد قضت اللقاحات فعليا على هذه الأمراض الستة التي كانت تقتل الملايين في الولايات المتحدة. والشخص الذي يوافق على هذا الإلزام يجب أن يدعم أيضا تفويض لقاح كوفيد - 19 الإلزامي.سادسا، نحن نقوم بتنظيم تلوث الهواء، كما أشرنا أعلاه، لأنه عامل خارجي يؤثر في صحة الآخرين ورفاهيتهم.سابعا، كل الولايات الـ 50 تستلزم التطعيم ضد التيتانوس. ولأن التيتانوس ليس مرضا معديا، فقد يزعم أنصار التحررية أن الأفراد يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ القرار بأنفسهم. لكن عندما يتعلق الأمر بالأطفال، فإن الحجة تكون أقوى لمصلحة تدخل الحكومة.ثامنا، بموجب تشريع قائم منذ أمد بعيد، تعمل أيضا إدارة السلامة المهنية والصحة الأمريكية -الهيئة التي كان من المفترض أن تصدر معيار بايدن للقاح- على تنظيم عديد من المخاطر الأخرى في محال العمل، بما في ذلك الأسبستوس، وغبار الفحم، وملوثات الهواء الأخرى. قد يزعم بعض التحرريين أن الأشخاص يجب أن يكون بوسعهم أن يختاروا الامتناع عن العمل لدى أصحاب الأعمال الذين يعرف عن بيئات العمل التي يديرونها أنها غير صحية. لكن مع كوفيد - 19، يفتقر العمال إلى المعلومات الكاملة، والحكومة أكثر قدرة على تقييم الحقائق العلمية.تاسعا، تفرض الحكومة تنظيما صارما على المشروبات الكحولية، من خلال الضرائب المرتفعة، ومعاقبة القيادة تحت تأثير الخمر، وحظر البيع للقصر. وتنطبق قيود مماثلة على منتجات التبغ، الحجة العاشرة على القائمة، وإن كان تدخين السجائر -وأكثر من هذا في حالة مضغ التبغ- يفرض تكاليف أقل على الآخرين مقارنة بالقيادة تحت تأثير الخمر. في كلا الحالتين يتكبد المجتمع قدرا كبيرا من التكلفة عندما يمرض المستهلك "الحجة السابعة والثامنة أيضا".بعد هذا، تصبح الحجة لمصلحة التدخل الحكومي أضعف. يشير احترام الحرية الفردية إلى أن حظر الكحول "أو السجائر" كليا يعد تجاوزا غير مقبول. وسيكون أيضا غير قابل للتنفيذ، كما تعلمت الولايات المتحدة خلال عصر الحظر 1920 إلى 1933.على نحو مماثل، في حين يشير أنصار الفوقية الأبوية إلى مجافاة القمار وإدمانه للعقل، فإن الحظر لا يمكن فرضه إلزاما. وأيضا، على عكس المشروبات الكحولية، يقع عبء المقامرة بالكامل تقريبا على عاتق المقامرين أنفسهم.من الممكن أن تمارس الحكومة حق مصادرة الأملاك الخاصة للاستعمال العام. ويعد هذا تعديا سافرا على حقوق الملكية الفردية، لكن هذه الممارسة شائعة رغم ذلك، حتى في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يدعم عديد من المحافظين حق مصادرة الأملاك الخاصة عندما يتعلق الأمر بتمديد خط أنابيب للنفط على سبيل المثال. عديد من العقاقير المسببة للإدمان، مثل الهيروين، غير قانونية. ويدعم معظم الناس هذا، وإن كان آخرون يزعمون أن استخدامها يجب أن يكون مسألة اختيار فردي.لنختتم القائمة بأكثر السياسات الحكومية المتعلقة بالجائحة مجافاة للمنطق. في العام الماضي، جعل رون ديسانتيس حاكم فلوريدا من غير القانوني أن تلزم شركات خطوط الرحلات البحرية وغيرها من الشركات الخاصة عملاءها بتلقي التطعيم. لكن لا ينبغي لشخص يدافع عن حقوق الملكية أن يسمح لخطوط الرحلات البحرية الخاصة بأن تحكم بذاتها ما إذا كان عملاؤها المحتملون يريدون تطعيم زملائهم من الركاب، من الواضح أن وجهات نظر أشخاص مثل ديسانتيس وآخرين مثله لا تستند إلى احترام الحقوق الفردية، كما يزعمون، بل تستند إلى شيء آخر.قد يرى كثيرون، في حالة الحجج من الخامسة إلى العاشرة، أن الفوائد المترتبة على التدخل الحكومي تفوق تكاليفه. إذا كان الأمر كذلك، فمن المنطقي أن يستنتج المرء أن الأمر ذاته ينطبق على تفويضات لقاح كوفيد - 19 الإلزامية.خاص بـ "الاقتصادية"حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.