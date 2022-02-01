نشاط المصانع في أمريكا يهبط لأدنى مستوى في 14 شهرا في يناير

هبط مؤشر يقيس نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 14 شهرا في يناير وسط تفشي الإصابات بكوفيد-19، وهو ما يدعم آراء بأن نمو أكبر اقتصاد في العالم فقد الزخم في بداية العام.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد هبط إلى قراءة عند 57.6 الشهر الماضي. وتلك أدنى قراءة منذ نوفمبر 2020 وجاءت بعد أن سجل المؤشر 58.8 في ديسمبر ، بحسب "رويترز" .

وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع التصنيع الذي يشكل 11.9 بالمائة من الاقتصاد الأمريكي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 57.5 .

وهبط المؤشر الفرعي لطلبيات الشراء الجديدة في المسح إلى 57.9 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، وانخفاضا من 61.0 في ديسمبر .

وذلك هو التباطؤ الشهري الثاني على التوالي.