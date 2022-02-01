منظمة الصحة : من المبكر جدا إعلان الانتصار على كوفيد

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنه من المبكر جدا أن تعلن الدول الانتصار على وباء كوفيد-19 أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس، بحسب "الفرنسية".

وقال تيدرسو أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي "من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار" معربا عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم.

كما ذكر مسؤول بمنظمة الصحة اليوم أن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا (بي.إيه.2) ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية (بي.إيه.1).

وقال الدكتور بوريس بافلين من فريق مواجهة كوفيد-19 التابع للمنظمة في إفادة عبر الإنترنت إن لقاحات كوفيد-19 توفر أيضا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون.

ويأتي ذلك بينما تبدأ السلالة (بي.إيه.2) في أن تحل محل السلالة الأصلية (بي.إيه.1) الأكثر شيوعا من أوميكرون في بلدان مثل الدنمرك.

وأضاف بافلين أنه استنادا إلى بيانات من الدنمرك، وهي أول دولة تتجاوز فيها الإصابات بالسلالة (بي.إيه.2) تلك الناجمة عن (بي.إيه.1)، فإنه لا يوجد فرق في شدة المرض على ما يبدو، غير أن (بي.إيه.2) لديها القدرة على أن تحل محل (بي.إيه.1) عالميا.

وتعد (بي.إيه.2) أشد عدوى من (بي.إيه.1) وأكثر قدرة على إصابة الحاصلين على اللقاح، وفقا لدراسة دنمركية حللت عدوى فيروس كورونا في أكثر من 8500 أسرة دنمركية بين ديسمبر ويناير.

وقال بافلين إن النسخة الجديدة أصبحت سائدة بالفعل في الفلبين ونيبال وقطر والهند والدنمرك.

وأضاف "التطعيم يقي إلى حد بعيد من الأعراض الشديدة (لسلالات كورونا)، بما فيها أوميكرون. تحل (السلالة) بي.إيه.2 محل بي.إيه.1 سريعا. من غير المحتمل أن يكون تأثيرها كبيرا، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البيانات".