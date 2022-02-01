بداية إيجابية لبورصة "وول ستريت" في أول فبراير

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند بداية تداولاتها ، مواصلة مكاسبها من الجلستين السابقتين، مع تحول الاهتمام إلى بيانات بشأن قطاع التصنيع والوظائف المتاحة ونتائج قوية من بضع شركات.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.06 بالمائة إلى 35151.47 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 0.9 بالمائة إلى 4519.57 نقطة، بحسب "رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.26 بالمائة إلى 14277.43 نقطة.