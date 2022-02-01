السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل

قال عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم إن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقال وزير الاتصالات: "السعودية أصبحت الأكبر في المنطقة في مجال التقنية والأسرع أيضا، ولدينا مزيدا من الشركات التقنية القادمة للسوق المحلية".

وأطلقت دول الخليج مبادرات لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وخفض الاعتماد على النفط بسبب تقلبات الأسعار ك على ماليات الحكومات.