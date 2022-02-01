منظمة الصحة : الجائحة تسببت في تراكم جبال من النفايات الطبية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن 200 ألف طن من النفايات الطبية معظمها نفايات بلاستيكية تراكمت في أنحاء العالم نتيجة لفيروس كورونا.

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية خلفت مليارات اللقاحات منذ بداية التطعيم ضد الوباء ما لا يقل عن 144 ألف طن من المحاقن وحاويات التجميع.

وبالإضافة إلى ذلك قامت الأمم المتحدة بتسليم 87 ألف طن من الملابس الواقية خلال الفترة من مارس 2020 إلى نوفمبر 2021 فقط.

وخلفت مستلزمات فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ما يصل إلى 2600 طن إضافية من النفايات و 731 ألف لتر من النفايات الكيميائية.

وبينت منظمة الصحة العالمية أيضا إن هذه الإحصاءات لا تشمل الكمامات المستخدمة على المستوى الخاص.

وقالت "أجبر كوفيد العالم على إدراك فجوات مهملة في مسار النفايات وكيفية إنتاج موارد رعاية صحية واستخدامها والتخلص منها من البداية حتى النهاية".

ودعت المنظمة إلى وضع استراتيجيات لحماية البشر والبيئة من الطرق السيئة في التخلص من الملابس الواقية وأدوات الفحص والتطعيم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه حتى قبل الوباء لم يكن ثلث مرافق الرعاية الصحية قادرا على التخلص من النفايات بشكل صحيح.

وأوضحت أن النفايات الإضافية المرتبطة بالوباء تشكل مخاطر صحية وبيئية على العاملين في القطاع الطبي وسكان المناطق القريبة من مكبات النفايات.