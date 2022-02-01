سوني تستحوذ على "بانجي" لألعاب الفيديو مقابل 3.6 مليارات دولار

اشترت مجموعة "سوني" اليابانية شركة "بانجي" الأميركية لألعاب الفيديو مقابل 3,6 مليارات دولار وفق بيان نشر مساء الاثنين.

وتأتي صفقة "سوني" لشراء "بانجي" مبتكرة لعبة "هالو" الرائجة عقب إعلان "مايكروسوفت" اتفاقا تاريخيا بقيمة 69 مليار دولار للاستحواذ على "اكتيفيجن بليزرد" مبتكرة "كول أوف ديوتي" التي حققت نجاحا كبيرا وهو أمر سيعزز حضورها في مجال ألعاب الفيديو.

وستواصل سوني "العمل بشكل مستقل" عن "سوني إنتراكتيف إنترتينمنت" وهي شركة ألعاب فيديو تابعة للمجموعة اليابانية وفقا للبيان.

وقال جيم راين رئيس "سوني إنتراكتيف إنترتينمنت" عن الصفقة "إنها خطوة مهمة في استراتيجيتنا الهادفة إلى وصول بلاي ستايشن إلى جمهور أوسع بكثير".

وللمفارقة يقع مقر "بانجي" قرب المقر الرئيسي لـ "مايكروسوفت" في واشنطن ويعتبر امتياز لعبة "هالو" الخاصة بها من بين ألعاب الفيديو التي ساهمت في انتشار "إكس بوكس".

ومنذ تأسيسها أوائل 1991 ابتكرت "بانجي" ألعابا يمكن تشغيلها على جهازي "بلايستايشن" وإكس بوكس" المنافسين وكذلك على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل ببرامج "مايكروسوفت ويندوز".

ويشهد هذا القطاع ازدهارا حيث أعلنت "تايك تو" لألعاب الفيديو صفقة في يناير للاستحواذ على "زينغا" مبتكرة لعبة "فارمفيل" مقابل 12.7 مليار دولار.