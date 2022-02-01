النفط قرب أعلى مستوى في 7 أعوام بدعم التعافي من الجائحة .. "برنت" عند 89.5 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شح المعروض والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم أبريل 24 سنتا أو 0.27 في المائة إلى 89.50 دولار للبرميل الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31 في المائة إلى 88.42 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار. كما سجلا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي. وحققا مكاسب بنحو 17 في المائة هذا الشهر، وهي أكبر نسبة منذ فبراير 2021، وفقا لـ"رويترز".

وحصلت أسعار الخام على دعم من التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والذي أثار القلق من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.