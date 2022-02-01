إصابات كوفيد العالمية تزيد 20 % عن الأسبوع الماضي .. نصفها في أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19 خلال الأسبوع الماضي، بينما ظلت أعداد الوفيات مماثلة للأسبوع السابق.وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه قد تم الإبلاغ عبر أقاليم المنظمة الستة عن أكثر من 18 مليون حالة إصابة جديدة، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 323 مليون حالة، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 45 ألف حالة وفاة جديدة الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة 5.5 مليون حالة وفاة. وأشارت إلى أن جميع الأقاليم أبلغت عن زيادة حالات الإصابة، باستثناء الإقليم الإفريقي الذي أبلغ عن انخفاض 27 في المائة في الإصابات، وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر زيادة في الحالات بلغت نسبتها 145 في المائة، يليها إقليم شرق المتوسط بزيادة 68 في المائة، وازدادت الوفيات الأسبوعية الجديدة في جنوب شرق آسيا 12 في المائة، وفي الأمريكتين 7 في المائة، بينما ظلت ثابتة في بقية الأقاليم.وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 5.66 مليون شخص في العالم منذ أن ظهر في الصين في كانون الأول (ديسمبر) 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أمس.وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات جراء الفيروس (884260)، تلتها البرازيل (626،854)، ثم الهند (495050).في الأيام السبعة الأخيرة، سجلت منطقة أوروبا أعلى عدد إصابات في العام (11.58 مليون) أي 50 في المائة من حصيلة الإصابات العالمية، وكذلك أعلى عدد وفيات (22597) أي 34 في المائة من حصيلة الوفيات العالمية.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الحسبان العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد - 19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.واعترف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت أمس بأن المستشار أولاف شولتس فشل في تحقيق هدفه الرامي إلى وصول نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من تطعيم كورونا في ألمانيا إلى 80 في المائة بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.