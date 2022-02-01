الذهب يسجل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر .. والبلاديوم الأفضل في 13 عاما

تراجع سعر الذهب أمس، مسجلا أكبر انخفاض شهري منذ أيلول (سبتمبر) في حين تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية، كما أن ارتفاع الدولار أثر في سعر الذهب.وبحسب "رويترز"، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1787.70 دولار للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1789.20 دولار.ويعتزم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الفائدة في آذار (مارس)، بافتراض عدم تأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وأنه مستمر في النمو بوتيرة صحية.وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة تحوط من التضخم، إلا أن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى كلفة على حاملي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 22.36 دولار للأوقية.وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1012.99 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 2377.42 دولار للأوقية، لكنه حقق مكاسب شهرية 25 في المائة في أفضل مستوى له منذ شباط (فبراير) 2008 أي منذ نحو 13 عاما.إلى ذلك، تراجع الدولار الأمريكي، أمس، مبتعدا عن أعلى مستوياته في عام ونصف العام الذي سجله، الجمعة، بعد أن دفعت تصريحات متشددة لمسؤول من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي منحنى عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي، بوضوح، في اجتماعه الأسبوع الماضي، إلى رفع الفائدة في آذار (مارس) يتوقع بعض المستثمرين أن يكون واضعو السياسات يحضرون الأسواق لرفع الفائدة بوتيرة أسرع هذا العام للحد من الضغوط التضخمية.ونزل سعر الدولار أمام سلة عملات 0.2 في المائة إلى 97.02 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2020 البالغ 97.44 الجمعة.وكان ارتفاع الدولار 1.6 في المائة، الأسبوع الماضي، هو أكبر ارتفاع له منذ منتصف 2021.وكان الدولار الأسترالي من بين أوائل العملات الرابحة أمام الدولار، أمس، فارتفع 0.5 في المائة إلى 0.7043 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأسترالي أمس.ويعقد "المركزي البريطاني" اجتماعا، الخميس، وتوقع اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، رفعا ثانيا للفائدة خلال أقل من شهرين مع تخلي بنك إنجلترا عن مزيد من إجراءات التحفيز التي اتخذها بسبب جائحة فيروس كورونا بعد أن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في نحو 30 عاما.وسيعقد البنك المركزي الأوروبي كذلك اجتماعا لوضع السياسات، الخميس، وليس من المتوقع أن يحدث أي تغيير في السياسات.وفي سوق العملات المشفرة تماسك سعر بيتكوين فوق مستوى 37 ألف دولار.