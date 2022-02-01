153.9 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال 2021 .. نمت 2.8 %

نمت تحويلات الأجانب في السعودية خلال العام الماضي 2021 بنحو 2.8 في المائة، مسجلة بذلك نموا للعام الثاني على التوالي.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت تحويلات الأجانب 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار)، مقارنة بنحو 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار) بنهاية 2020.وبحسب الرصد، فإنه رغم نمو التحويلات للعام الثاني على التوالي إلا أن معدل النمو كان ضعيفا لتسجل أدنى معدل نمو منذ 2015، مع الوضع في الحسبان أن معدل النمو في 2020 كان قويا بعد أربعة أعوام من تراجع تحويلات الأجانب.والتحويلات خلال العام الماضي 2021 ما زالت أقل من أعلى مستوى مسجل في 2015 وبفارق لا يتجاوز 2 في المائة، البالغة حينها 156.86 مليار ريال.وتاريخيا، تراجعت تحويلات الأجانب للعام الرابع على التوالي بنهاية 2019، حيث تراجعت بنحو 8 في المائة، وهو أكبر تراجع سنوي لتبلغ 125.5 مليار ريال، كما تراجعت في 2018 بنحو 3.7 في المائة ونحو 6.7 في المائة لعام 2017، وكذلك 3.16 في المائة لعام 2016، وذلك بعد أعوام من النمو المتواصل.تحويلات ديسمبررغم نمو التحويلات في 2021 كاملا، إلا أن تحويلات شهر ديسمبر شهد انخفاضا ملحوظا وبلوغه أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2020، عند مستوى 11.1 مليار ريال.وسجلت التحويلات خلال هذا الشهر، تراجعا على أساس سنوي بلغ 17.3 في المائة وهو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2019، في حين تراجعت مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر) بما يزيد على 14 في المائة.تحويلات السعوديينعادت تحويلات السعوديين للخارج للنمو في 2021، وذلك بعد ثلاثة أعوام من التراجع، مسجلة نموا بلغ 34.8 في المائة كأعلى معدل نموا منذ 2005.وبلغت تحويلات السعوديين للخارج 65.47 مليار ريال، مقارنة بنحو 48.57 مليار ريال لعام 2020، التي سجلت حينها أدنى تحويلات سنوية في 16 عاما.ورغم نمو تحويلاتهم في العام الماضي، إلا أنها ما زالت دون المستوى القياسي المسجل في 2015 والبالغة 89.17 مليار ريال وبفارق يزيد على 26.5 في المائة.وحدة التقارير الاقتصادية