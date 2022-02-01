إنفاق المستهلكين ينمو بأعلى وتيرة في 7 أعوام .. 1.05 تريليون ريال خلال 2021

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي نحو 1.05 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 7 في المائة، بما يعادل 68.9 مليار ريال، مقارنة بـ 986.2 مليار ريال في 2020.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن معدل نمو إنفاق المستهلكين خلال العام الماضي يعد الأكبر منذ سبعة أعوام، وتحديدا 2014 البالغ حينها بنحو 11 في المائة.

وبذلك بلغ المتوسط الشهري لإنفاق المستهلكين في السعودية خلال 2021 نحو 87.9 مليار ريال، مقابل نحو 82.18 مليار ريال متوسط شهري في 2020.

ويأتي نمو إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي بعدما تراجع خلال العام السابق له بفعل تأثير الإغلاق الاقتصادي جراء مواجهة تفشي كورونا، إذ تراجع الإنفاق حينها بنحو 5.1 في المائة.

وبحسب الرصد، فإن النمو مدعوما بنمو الإنفاق من خلال نقاط البيع، التي نمت خلال العام الماضي بنحو 32.5 في المائة، رغم تراجع الإنفاق من خلال السحوبات النقدية 7.5 في المائة لتصل إلى 581.9 مليار ريال، وهي أدنى مستوى مسجل منذ 2011.

ويأتي النمو الكبير في المدفوعات عبر نقاط البيع إلى الخطة الاستراتيجية، التي قام بها البنك المركزي السعودي وبمشاركة القطاع المالي خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030" للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2025.

وما زالت أجهزة نقاط البيع تواصل انتشارها في منافذ البيع التجارية وبشكل متسارع، حيث تجاوز عددها مليون جهاز بنهاية العام الماضي وبنمو 40.5 في المائة، موزعة في أكثر من 180 مدينة وقرية، في حين بلغت العمليات المنفذه 5.17 مليار عملية وبنمو 81.3 في المائة عن 2020.

وحول أداء القطاعات التجارية في 2021، استحوذ قطاع المشروبات والأطعمة على 15.4 في المائة من إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع وبقيمة 72.8 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي الذي استحوذ على 13.2 في المائة وبقيمة 62.65 مليار ريال.

في حين نمت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة 13.5 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 14.11 مليار ريال، بينما نما الإنفاق لقطاع الفنادق عبر أجهزة نقاط البيع 51 في المائة لتصل مبيعاته إلى 9.1 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية