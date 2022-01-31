مؤشر "ناسداك" يرتفع في اليوم الأخير من شهر متقلب

ارتفع المؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا في بداية تعاملات اليوم ، لكنه ما زال في طريقه لتسجيل أسوأ بداية له لهذا العام على الإطلاق مع عزوف المستثمرين عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة في خضم توتر سياسي وتوقعات إزاء رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.30 نقطة أو 0.10 بالمائة إلى 34691.17 نقطة، بحسب "رويترز".

كما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 0.06 نقطة عند 4431.79 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 41.62 نقطة أو 0.30 بالمائة إلى 13812.19 نقطة عند قرع جرس الفتح.

