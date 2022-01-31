تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى أقل من 5% في يناير

تراجع معدل التضخم في ألمانيا مع بداية العام الجديد إلى أقل من علامة الـ5%.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين استنادا إلى تقديراته الأولى أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة4.9 % في يناير الجاري.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا أقل بصورة ملحوظة في أسعار المستهلكين في الشهر الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث أشارت توقعاتهم إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 4.4%.

كان معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى 5.3% في الشهر الماضي.

وتصدر الارتفاع في أسعار الطاقة مجددا أسباب ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إذ إن أسعار الطاقة والوقود سجلت في الشهر الجاري ارتفاعا بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن إلغاء التخفيض المؤكد لضريبة القيمة المضافة لم يظهر تأثيره في معدل التضخم هذا الشهر، وكان هذا التأثير قد تسبب في ارتفاع أسعار المستهلكين في العام الماضي.

وذكر المكتب أن معدل التضخم ارتفع لتأثيرات أخرى ناجمة عن جائحة كورونا ومن ذلك اختناقات التسليم والارتفاعات الملحوظة في أسعار الطاقة، ويستبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين سرعة هدوء الوضع في جبهة الأسعار بسبب هذا التطور.

وقال المكتب إن تقديراته الأولى تشير إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في الشهر الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بديسمبر الجاري.