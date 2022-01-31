ألمانيا: تراجع نسبة الشركات الصناعية التي تشكو نقص المواد والمكونات

كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني الاقتصادي تراجع نسبة الشركات الصناعية التي تشكو نقص المواد والمكونات في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن نسبة الشركات الصناعية التي شكت من مشاكل في شراء المواد والمكونات وصلت إلى 67.3% في يناير الجاري، فيما كانت هذه النسبة وصلت في ديسمبر الماضي إلى 81.9% من نحو 2300 شركة يستطلع المعهد رأيها بشكل منتظم.

برغم ذلك، رفض مدير الاستطلاعات في إيفو، كلاوس فولرابه، إعطاء طمأنة للوضع الحالي وقال :" من غير الممكن بعد توقع ما إذا كان هذا يمثل تغيرا في الاتجاه، ورغم هذا التطور فإنه لا تزال هناك مخاوف كثيرة لدى الشركات".

ولا يزال النقص في المواد مرتفعا على نحو خاص لدى الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية حيث وصلت نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة داخل هذا القطاع إلى 89.6%، ووصلت هذه النسبة إلى 82.5% بين شركات تصنيع الطابعات وأجهزة معالجة البيانات.

وفيما يتعلق بالقطاعين الصناعيين اللذين يمثلان أهمية خاصة لألمانيا وهما قطاع صناعة الآلات وقطاع صناعة السيارات، انخفضت نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في كل قطاع بمقدار يزيد عن 10 نقاط مئوية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في قطاع صناعة السيارات انخفضت من 92.9% إلى 77.9%، وفي قطاع الآلات من 91% إلى 80.6%.